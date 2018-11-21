Sanayi ve teknoloji alanında yeniliklere hazır olun

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Yeni teknolojilerin üretimin her aşamasına yoğun şekilde nüfuz ettiği yeni evrede, Türkiye’nin bu süreci en iyi şekilde değerlendirme azmi dikkat çekiyor. Bu konuda ekibiyle birlikte politikalar üreten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eksik kalınan her noktada atak olma gayretinde. Bakan Varank, ortaya koydukları icraatlarla hedeflediklerini şöyle sıralıyor:

Yılın 8 ayı itibarıyla geçen seneye göre ortalama yüzde 6,6’lık sanayi üretimi artışı gözlemledik.

Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmaktır. Bu kapsamda sanayide girdileri yerlileştirirken, odak alanlarda geleceğin teknolojilerinin Ar-Ge’sini yapacağız.

Yerlileşme için atılan adımlar devam edecek. Kamu mal alımı ihalelerinde yazılım ve teknoloji yoğun ürünlerde yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı zorunlu hale getirildi. Güncel yerli ürün listeleri Kamu İhale Kurumu’nca yayımlandı. Ayrıca sanayi iş birliği projelerinin hayata geçirildi.

Türkiye ilkleri yaşayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve özel sektörün 5 büyük firmasıyla kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu çalışmaları devam ediyor. Sektörde uluslararası deneyime sahip bir CEO görevlendirildi, oluşturulan uzman kadro her geçen gün büyüyor. Girişim grubu 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedefliyor. Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Bu projeyi elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileri ve yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün akıllı mobilite çözümlerine evrilmesiyle ortaya çıkan fırsat penceresinden mutlaka yararlanacak, ekosistemimizi bu yönde güçlendireceğiz.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmak isteyen firmalara Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi verdik. 287’si 2018’de olmak üzere faaliyette olan Ar-Ge merkezinin bin 38’e, çalışan Ar-Ge personeli sayısı 54 bine, biten proje sayısı 21 bine ve yürütülen proje sayısı ise 12 bine ulaştı. Tasarım merkezleri sayısı da 283’e yükseldi. 5 bin 871 kişi bu merkezlerde çalışıyor. Gelecek yıl Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısını bin 700’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Ülkemizde 81 Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmaktadır. Buradaki işletmelere birçok vergisel muafiyet, prim istisnası gibi kolaylıklar sağlıyoruz. 14 senede bu bölgelere 750 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknoparklarda toplam 5 bin 150 teknoloji tabanlı işletme faaliyet gösteriyor. 40 bini Ar-Ge personeli olmak üzere 49 bin kişi buralarda istihdam ediliyor. Teknoparklarda bugüne kadar toplam 63,3 milyar liralık satış gerçekleştirilirken, 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Tescilli patent sayısı bin 22’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Antarktika Bilimsel Araştırma Programı ve Bilim Üssü Projesi ile Türkiye kutup araştırmalarında öncü ülkelerden biri haline gelecek.

OSB’lerde 2,5 milyon kişilik istihdam

Türkiye’de 311 Organize Sanayi Bölgesinde 1,8 milyon kişinin istihdam edildi. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle istihdamın 2,5 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz.

472 sanayi sitesine toplam 6,4 milyar lira kredi kullandırıldı ve yaklaşık 473 bin kişiye çalışma imkânı sağlandı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden olumlu dönüşler almaya başladık. Yenilenebilir enerjiden sağlığa, petro kimyadan savunmaya, uzay-havacılıktan tarıma kadar son derece önemli alanlarda talepler geldi. Toplam tutarı 35 milyar lirayı bulacak bu 18 yatırım sayesinde, 20 bini doğrudan olmak üzere ilave 100 bin istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Yine bu yatırımların gerçekleşmesiyle, cari açıkta yıllık 9 milyar dolara varan bir azalma öngörülmektedir.

2018 yılı yatırım teşvik istatistiklerine göre yılın 9 ayı itibarıyla yeni ya da ilave yatırımlar için 4 bin 730 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında önümüzdeki dönemde 117 milyar lira tutarında sabit yatırım yapılması ve 205 bin kişilik istihdam oluşturulması bekleniyor.

201 milyar dolar doğrudan yatırım

Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde, Türkiye 190 ülke arasında 43. sıraya yükseldi. Ülkemize 16 senede 201 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi. Yılın 9 ayı itibarıyla 45 bin piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirdik.

Sanayicilerin yalın üretim ve dijital dönüşümü uygulayarak öğrenebilecekleri ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri kuracağız. 2019 yılı sonuna kadar Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir, Gaziantep ve Mersin’de bunların kurulum çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

Kalkınma ajanslarına bugüne kadar 62 bin 377 proje başvurusu yapıldı. 18 bin 607’si için destek sözleşmesi imzalandığını ve projelere 5,6 milyar lira mali destek sağlandı. Gelecek süreçte ajanslar 83 Sonuç Odaklı Program yürütecek. Sanayi, yenilik, girişimcilik, mesleki eğitim, yaratıcı endüstriler gibi alanlarda destekler verilecek.