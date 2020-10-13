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Ekonomi Sanayi üretiminde Kovid-19'a rağmen ağustos ayının rekoru kırıldı
Ekonomi

Sanayi üretiminde Kovid-19'a rağmen ağustos ayının rekoru kırıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol: -"Üretimin ve imalatın daha fazla pozitif katkı vereceği sektör analizi yapılarak büyüme modelimizi gerçekleştirebilirsek, YEP'teki 2023 hedeflerine ulaşabiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:01:37 -
Sanayi üretiminde Kovid-19'a rağmen ağustos ayının rekoru kırıldı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, 114,9'la serinin açıklandığı 2005'ten bu yana en yüksek ağustos değerini aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, temmuzda, yurt içinde ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayındaki seviyeyi geride bırakan endeks, güçlü performansını ağustosta da sürdürdü.

Söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 16 yükselen arındırılmamış sanayi üretim endeksi 114,9 seviyesine ulaştı. Böylece endeks, serinin açıklandığı 2005'ten bu yana en yüksek ağustos değerini aldı. Daha önce en yüksek ağustos değeri 2017'de açıklanmıştı.

- "Dipten toparlanma mayıs itibarıyla başladı"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayi üretiminin ağustosta aylık bazda 3,4, yıllık bazda yüzde 10,4 arttığını anımsattı.

Mayıstan itibaren endekste aylık bazda artış yaşandığını dile getiren Demirkol, "Özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Dipten toparlanma, mayıs itibarıyla başladığı gibi salgın öncesi dönemi de yakaladık. Hatta salgın öncesi dönemin üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz." dedi.

Demirkol, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 0,3 olduğunu belirterek, eylül ayında sanayi üretiminin yüksek gelmesiyle bu beklentinin üzerine çıkılabileceğini söyledi.

Gelecek dönemde YEP'te dijitalleşme, teknoloji ve katma değerli üretime dayalı büyüme modelinin öngörüldüğünü anlatan Demirkol, "Üretimin ve imalatın daha fazla pozitif katkı vereceği sektör analizi yapılarak büyüme modelimizi gerçekleştirebilirsek, YEP'teki 2023 hedeflerine de ulaşabiliriz." diye konuştu.

Ağustos ayına ilişkin arındırılmamış sanayi üretim endeksi yıllar itibarıyla şöyle:

Yıllar

Endeks değeri

2005

59,5

2006

63,4

2007

68,5

2008

66,1

2009

61,8

2010

70,0

2011

78,9

2012

76,4

2013

77,6

2014

89,3

2015

101,6

2016

105,5

2017

113,7

2018

100,8

2019

99,1

2020

114,9

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