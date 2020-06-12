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Ekonomi

Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı

2020 yılı Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:21:26 -
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı

2020 yılı Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 azaldı.


Sanayi üretimi aylık yüzde 30,4 azaldı


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 13,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,4 azaldı.

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