Sanayi tesislerinde çalışan sayısı 4 milyona yaklaştı

Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 44,46’sında 1-9, yüzde 39,14’ünde 10-49, yüzde 7,90’ında 50-99, yüzde 5,89’unda 100-249, yüzde 2,62’sinde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor. Geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, önceki yıla göre yüzde 3,17 artarak 3 milyon 994 bin 277 kişiye yükseldi.

İstihdamda İstanbul'dan sonra Bursa geliyor

Toplam çalışanların yüzde 5,45’i 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,01’i 10-49, yüzde 13,50’si 50-99, yüzde 22,11’i 100-249, yüzde 36,94’ü ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu 5 il, İstanbul (785 bin 501), Bursa (336 bin 935), İzmir (266 bin 274), Kocaeli (247 bin 98) ve Ankara (230 bin 424) olarak sıralandı. En az çalışan bulunan son 5 il, Iğdır (1112), Hakkari (751), Tunceli (635), Ardahan (539) ve Bayburt (300) olarak kayıtlara geçti.

2022-2023 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,51’den yüzde 63,06’ya gerilerken, büyük firmaların payı yüzde 36,49’dan yüzde 36,94’e yükseldi. Sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler, yüzde 44,6 ile Bitlis, yüzde 28,43 ile Bingöl, yüzde 27,77 ile Tunceli, yüzde 23,28 ile Kırşehir oldu.

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