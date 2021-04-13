Sanayi tesis alanları satılığa çıktı
Konya Sarayönü Belediyesi mülkiyetindeki 3 adet sanayi tesis alanı imarlı arsasını ihale ile satılığa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre mülkiyeti Sarayönü Belediyesi’ne ait, 3 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde Açık Teklif (artırma) İhale usulüyle satılacak.
İhale, 28.04.2021 Çarşamba günü saat 10.30’da Belediye Encümeni tarafından Doğu İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. (Belediye Başkanlığı Binası) No:58 Sarayönü/KONYA adresindeki Sarayönü Belediyesi toplantı salonunda yapılacak.
İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri Sarayönü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
Adres : Doğu İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. No:58 Sarayönü/KONYA
Telefon : 0332 6171010 Dahili : 1152
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