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Ekonomi Sanayi sektörü ekimde ihracat rekoru kırdı
Ekonomi

Sanayi sektörü ekimde ihracat rekoru kırdı

Türkiye’nin “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonuyla desteklediği sanayi sektörü ekimde 13,3 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşırken, sektörün kasım ve aralıkta da aynı performansı göstermesi durumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kayıplarının sınırlı kalacağı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:45:00 -
Sanayi sektörü ekimde ihracat rekoru kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’de de yıla iyi başlayan ve ocak ve şubat aylarında 11,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sanayi sektörü, hastalığın ilk ortaya çıktığı mart ayında 10 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Sektörün ihracatı, Kovid-19’un yayılımının engellenmesi amacıyla tedbirlerin sıkılaştırıldığı nisan ayında ise 6,2 milyar dolarla Mayıs 2009’dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu tarihten itibaren yükselişe geçen sanayi sektörünün ihracatı, mayısta 7,1 milyar dolar, haziranda 10,2 milyar dolar ve temmuzda 11,5 milyar düzeyinde kaydedildi. Ağustos ayında yeniden 10 milyar doların altına inen sektörün dış satımı eylülde 12,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, ekimde 13,3 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı kaydedildi.

Böylece sektörün 10 aylık dış satım hacmi de 102,2 milyar dolara ulaştı. Sanayi sektörünün geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği ihracat 138,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı.

Bu da yılın tamamlanmasına 2 ay kala geçen yılki seviyenin yakalanması için sektörün yaklaşık 36 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, sanayi sektörünün kasım ve aralıkta, ekim ayındakine benzer düzeyde ihracat gerçekleştirmesi halinde 10 milyar doların altında bir kayıpla 2020’yi tamamlayacağı görülüyor.

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