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Aktüel

Sanayi işçileri ve kamu çalışanları için 120 bin maske dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bilecik Valiliği tarafından Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) temin edilen maskeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret ve sanayi odalarına ulaştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:05:53 -
Sanayi işçileri ve kamu çalışanları için 120 bin maske dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bilecik Valiliği tarafından Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) temin edilen maskeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret ve sanayi odalarına ulaştırılıyor.


Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covit-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışan vatandaşların, maskeleri çalıştıkları kurum ve iş yerleri tarafından temin edilecek. Bu kapsamda, Bilecik Valiliği tarafından Devlet Malzeme Ofisinden temin edilen 100 bin maske, sanayi sektöründe 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine iletilmek üzere Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odalarına teslim edildi. Ayrıca, 20 bin maske de kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kullanması için ilgili kurumlara gönderildi.

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