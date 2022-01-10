Sanayi ihracatında tarihi zirve

Sanayiye bağlı sektörlerden otomotiv endüstrisi, geçen sene 29 milyar 342.8 milyon dolar ihracatla başı çekti. Bu sektörün ardından 25 milyar 348.5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351.4 milyon dolarla çelik, 20 milyar 250.4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14 milyar 176 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 12 milyar 357.4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 10 milyar 145.8 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri geldi.

2021 yılında makine ve aksamları sektörü 9 milyar 416.3 milyon dolar, mücevher sektörü 6 milyar 781.9 milyon dolar, iklimlendirme sanayii sektörü 6 milyar 196.1 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü 4 milyar 615.4 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii sektörü 3 milyar 224.8 milyon dolar, halı sektörü 3 milyar 179.5 milyon dolar, deri ve deri mamulleri sektörü 1 milyar 726.5 milyon dolar, gemi, yat ve hizmetleri sektörü 1 milyar 626.4 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri sektörü ise 141.1 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Hepsi atağa kalktı

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörün tamamı geçen yıl ihracatını yukarı taşıdı. 2021’de ihracatını en fazla arttıran sektör yüzde 79.5’le mücevher oldu.

Bu sektörü yüzde 77.4’le çelik, yüzde 49.7’yle demir ve demir dışı metaller, yüzde 41.5’le savunma ve havacılık sanayii, yüzde 40.5’le diğer sanayi ürünleri takip etti. Geçen sene sanayiye bağlı sektörlerden tekstil ve hammaddeleri yüzde 39.3, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 38.9, iklimlendirme sanayii yüzde 32.9, deri ve deri mamulleri yüzde 29.6, elektrik ve elektronik yüzde 28.3, makine ve aksamları yüzde 24.9, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 22.8, halı yüzde 22.1, hazır giyim ve konfeksiyon ile gemi, yat ve hizmetleri yüzde 18.3, otomotiv endüstrisi yüzde 14.9 ihracat artışı kaydetti.

Sanayi ihracatında sektörlere en fazla talep Almanya’dan geldi. Söz konusu ülkeye demir ve demir dışı metaller 1 milyar 597.5 milyon dolarlık, deri ve deri mamulleri 133.8 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 465.8 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 681.3 milyon dolarlık, makine ve aksamları 912.1 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 4 milyar 167.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

ABD’ye ise çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü 658.2 milyon dolarlık, halı sektörü de 1 milyar 147.1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Büyük başarı

Çelik sektörü İspanya’ya 1 milyar 511.8 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü Birleşik Krallık’a 2 milyar 23 milyon dolar, gemi, yat ve hizmetleri Norveç’e 530.8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Hollanda’ya 1 milyar 337.5 milyon dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirlikleri’ne 1 milyar 225.3 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri İtalya’ya 1 milyar 3.7 milyon dolar değerinde ürün sattı.

Komşularımızla ticaretimiz arttı

Türkiye’nin 2021’de komşuları Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan’a yaptığı ihracat, yüzde 33.8 artarak yaklaşık 21 milyar dolara çıktı. En fazla ihracat 9 milyar 11 milyon 659 bin dolarla Irak’a yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 642 milyon 284 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 913 milyon 527 bin dolarla Yunanistan, 2 milyar 288 milyon 185 bin dolarla İran, 1 milyar 548 milyon 322 bin dolarla Gürcistan ve 1 milyar 491 milyon 223 bin dolarla Suriye takip etti. İhracat Yunanistan’a yüzde 70.7, Suriye’ye yüzde 51.7, Bulgaristan’a yüzde 48.4 arttı. Türkiye’nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan’a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmezken Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret gerçekleştirilmiyor.