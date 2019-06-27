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Sanayi esnafından elektrik kesme tepkisi

AYDIN (İHA) – Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, Aydın sanayisinde son 6 aydır faturasını ödemekte zorlandığı için elektrik kesme işlemine maruz kalan esnafın mağdur olduğunu belirtti.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:05
Sanayi esnafından elektrik kesme tepkisi

AYDIN (İHA) – Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, Aydın sanayisinde son 6 aydır faturasını ödemekte zorlandığı için elektrik kesme işlemine maruz kalan esnafın mağdur olduğunu belirtti.


Süleyman Algün, yaptığı açıklamada; “İnsanlar ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Telefon veya elektrik açma kesme işi resmen insanlara zulme dönüşmüş açma kesme biriminde çalışanlar adeta terör estirmekte ve insanlara insan gibi davranmamaktadır. Son 6 aydır bir çok sanatkar faturayı kesme tarihinde zor ödeyebilmektedir. Zaten zorda olan ve psikolojisi bozulan bu insanlara işyerinde çalışırken gelip terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanıp, sonra elektrikleri bakstan kesmek akla mantığa uyan bir durum değildir. Geçtiğimiz ayın faturası ödenmemiş, dün aradılar geçen ayki faturaya yatırdım. Bu ayın fatura ödeme tarihleri ev 24 işyeri 25 Haziran olmasına ve 1 gün geçmesine rağmen elektrikleri bakstan kesen dağıtım şirketini kınıyorum. Diğer her şey bir tarafa kamu adına hizmet yapan kurum ve kuruluşların elamanları kabadayı gibi hareket edemez etmemelidir” dedi.



Konuyu Aydın milletvekillerine ilettiğini kaydeden Algün, “Özellikle bugün faturayı ödemeyeceğimi ve sorunu Aydın iktidar milletvekillerimize aktarmama rağmen dün ödenmesi gereken fatura ödenmedi diye elektriği kesip ve ukalaca cevaplar vermesi akla mantıkla uyan bir durum değildir. Mesele ‘Elektrik paranı zamanında öde’ demekle çözülecek bir mesele değildir. Mesele insana insan gibi davranma meselesidir. Sanayide bir çok sanatkar bu sorundan dolayı öfkelidir ve bir çok sanatkarı zora sokan bir durumdur. Biz açma kesme meselesinde insana insan gibi değer verilmesinden yanayız cezamız neyse bugüne kadar ödedik bundan sonrada öderiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:05
  1. sanat

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