Sanayi devlerinin ithal ettiği parçaları KOBİ’ler üretecek

KOSGEB ile ASELSAN Konya arasında, tedarikçi geliştirme faaliyetleri kapsamında işbirliği protokolünün imza töreni için Konya’ya gelen Kurt, Tedarikçi Geliştirme Programı’nın, ilerleyen yıllarda KOSGEB’in çok güçlü bir kanadını oluşturacağını söyledi.

Katma değer yurt içinde kalacak

Büyük işletmelerin Türkiye’de ihtiyaç duyduğu KOBİ altyapısını güçlendirmek için protokol imzaladıklarını aktaran Kurt, “Büyük firmalarımızın tedarik zincirine daha fazla KOBİ’nin katılmasını ve parçaların yerli üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda TOFAŞ’la, ASELSAN’la çalışmalar yürütüyoruz. Bunun için, AR-GE ve ÜR-GE ile makine ekipmanı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi. Kurt, işletmelerin ihraç ettiği bir ürünün bazı parçalarını yurt dışından getirdiğine dikkati çekerek, bu protokol sayesinde parçaların bir kısmının KOBİ’ler tarafından üretileceğini anlattı. AR-GE’nin güçlü şekilde yapılarak, katma değerin yurt içinde kalmasını hedeflediklerini vurgulayan Kurt, şöyle konuştu: “Bir ürünün meydana gelmesinde birçok farklı parça var. Bu parçaların bir kısmı yurt dışından getiriliyor. Bir kısmı içeride, bir kısmı da fabrikanın kendisi tarafından üretiliyor. Fabrika da bunları birleştiriyor. Bu kapsamda, yerli parçayı ne kadar çoğaltırsanız, büyük firmaların yerlilik oranını o derecede artırmış oluyorsunuz. Türkiye bunu otomotiv sanayisinde çok iyi şekilde yapmaya başladı. Farklı branşlarda da yapıyoruz.”

Rekabet gücünü artıracak

Kurt, bu programın daha fazla yaygınlaşmasıyla, Türkiye’ye yatırım yapan büyük yatırımcıların rekabet gücünü artıracağını belirtti. Yerel tedarikçinin, üretim kabiliyetini artırdığına değinen Kurt, “Salgın, enerji krizi ve lojistik krizinde bunları gördük. Bunu aşmanın bir yöntemi olarak, KOBİ’lerimize böyle bir fırsat sunarak, büyük işletmelerle bir araya getirmiş oluyoruz. Şu ana kadar 250’nin üzerinde KOBİ’miz, büyük işletmelerin tedarikçisi haline getirildi. Bu uzun soluklu bir program” ifadesini kullandı.