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Dünya Sana'ya hava saldırısı!
Dünya

Sana'ya hava saldırısı!

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu güçleri, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 23:57:00 -
Sana'ya hava saldırısı!

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, koalisyon güçleri Sana'da Husilerin askeri hedeflerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Husilerin insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) için kullandığı Sana Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı belirtildi.

Koalisyon güçlerince yapılan saldırıların Husilerin "saldırı tehditlerine karşılık" yapıldığı vurgulanarak, "uluslararası hukuka ve teamüllere" uygun olduğu vurgulandı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan askeri bir üs haline geldiğini kaydeden Arap koalisyonu, saldırıda ayrıca balistik füzelerin de hedef alındığını açıkladı.

Öte yandan, Husilere bağlı El-Mesire kanalının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Sana Havalimanı'na 3 hava saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

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