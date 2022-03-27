Taciz ve tecavüzcüler ne olacak Şahan? Recep İvedik bu kez güldürdü!
Sözde ‘komedyen’ Şahan Gökbakar, ‘sanatçı’ olup da taciz, tecavüz, uyuşturucu, adam yaralama ve hatta teröre destek veren meslektaşlarından haberinin olmadığı ortaya çıktı.
Şahan Gökbakar, “Komedyenlik” ve “sanat” adına bu ülkeye ihanet eden, terör örgütlerinin katliamlarına sessiz kalıp da Türkiye’nin ihanet şebekesine müdahalesine ‘kalkan’ olan sözde sanatçıları görmemezlikten geldi.
“Sanatla uğraşan insandan zarar gelmez” iddiasında bulundu
Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Çocuklarınızı sanatın herhangi bir dalına mutlaka yönlendirin. Sanatla uğraşan insandan zarar gelmez…” iddiasında bulundu.