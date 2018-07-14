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Sanatçı Tuluyhan Uğurlu'dan ağlayan Fazıl Say'a okkalı cevap!

Konseri iptal edildiğine ağlayan Fazıl Say'a tepki gösteren Sanatçı Tuluyhan Uğurlu "İnsanların inançlarına, bakan eşlerinin başörtüsüne, insanımızın dinledikleri müziklere kadar hakaret eden adamın, konseri iptal oldu diye bu kadar zırlamasına anlam veremiyorum" dedi ve ekledi: "Eve git Beethoven çalış, çalamıyorsun"

14 Temmuz 2018 Cumartesi 01:37
Sanatçı Tuluyhan Uğurlu'dan ağlayan Fazıl Say'a okkalı cevap!

YENİAKİT.COM.TR - Fazıl Say'ın 14 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde yapılması planlanan konseri yapım şirketi tarafından iptal edildi. Say'ın bu karar sonrası sosyal medyadan ağlaması Piyanist ve Bestekar Tuluyhan Uğurlu'nun tepkisini çekti.

"ZIRLAMA, GİT EVİNE BEETHOVEN ÇALIŞ, ÇALAMIYORSUN"

Sosyal medya hesabından açıklamadan bulunan Tuluyhan Uğurlu "İnsanların inançlarına, bakan eşlerinin başörtüsüne, insanımızın dinledikleri müziklere kadar hakaret eden adamın, konseri iptal oldu diye bu kadar zırlamasına anlam veremiyorum. Benim kaç tane konserim iptal oldu, ertelendi. Hiç zırlamadım. Eve git Beethoven çalış, çalamıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

 

"MİLLETLE UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Tuluyhan Uğurlu daha sonra attığı twitinde ise şu ifadelerde bulundu:

"Bizim milletimiz belki ALİM değildir ama ARİFTİR. Sanatçı geçinen zırtapozlar, Bulgar sirkinde kadro bulamayacak çapsızlıktaki tiyatrocu bozuntuları, 4 sayamayan sağır kulak değnekçiler, mandalara rahmet okutacak sesleriyle şarkıcı geçinenler.... bu milletle uğraşmaktan vazgeçin"

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 01:37
  1. Tuluyhan Uğurlu
  2. Fazıl Say

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