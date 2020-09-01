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Aktüel Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Aktüel

Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-01 01:03:25 -
Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

NEVŞEHİR (AA) - Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Set arkadaşlarının haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi, Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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