Bursa’da ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri ile ‘Halk Üniversitesi’ konumuna gelen BUSMEK, 15’inci yılına özel olarak ‘sanata hayat veren eller’ temasıyla bir festival düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 5 kurs merkezi ile ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, bugün 27 farklı mekânda 350 branşla yılda yaklaşık 30 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Bu güne kadar 300 bine yakın kişiye farklı alanlarda eğitimlerin verildiği BUSMEK, hizmet çıtasını daha da yükselterek, bünyesine 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerini ve üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını da dahil etti. Sayısı 16’ya ulaşan Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde bugüne kadar 3 bine yakın öğrenciye eğitim verilirken, üniversiteye hazırlık kurslarından da bugüne kadar 3 bin 500’e yakın genç istifade etti. Bünyesindeki Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ile kaybolmaya yüz tutan ipek böcekçiliğini yeniden yaşatan BUSMEK, dağ ilçelerine kurulan ipek halı dokuma atölyeleriyle de istihdama önemli katkı sunuyor.

Bursalılar için tam bir Halk Üniversitesi olan 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine ücretsiz eğitimler veren BUSMEK, 15’inci yılına özel olarak ‘Sanata hayat veren eller’ temasıyla bir festival düzenledi. Merinos Park’ta düzenlenen festivalle Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanat ve meslek eğitimleri ile başlayan BUSMEK’in hizmet yelpazesini her geçen yıl daha da genişlettiğini söyledi.