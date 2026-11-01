Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan aktif doluluk oranları, Gönen-Yenice Barajı'nda ekim ayının son haftasında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. 23 Ekim 2026 tarihinde yüzde 17,90 olarak ölçülen Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 17,99'a, 25 Ekim'de yüzde 18,13'e ve 26 Ekim'de yüzde 18,26'ya yükseldi. Artış sonraki günlerde de devam etti. 27 Ekim'de yüzde 18,78, 28 Ekim'de yüzde 20,52, 29 Ekim'de yüzde 22,30 olarak kaydedilen doluluk oranı, 30 Ekim itibarıyla yüzde 26,51 seviyesine ulaştı. Böylece Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranında 23-30 Ekim tarihleri arasında 8,61 puanlık artış gerçekleşti. Özellikle 29-30 Ekim arasındaki bir günlük süreçte 4,21 puanlık yükseliş yaşanması dikkat çekti.