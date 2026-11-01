  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok artık gerçekten yok artık! Greenwood'da Miyokardit korkusu! Virüs riski engellendi Anadolu kadınının torunları nasıl bu hale geldi! Sarhoş gezen kadın arabayı uçurdu Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı Burdur'da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! “10 bin TL” sürprizi geliyor İşte yeni düzenlemenin ipuçları: Sosyal güvenlik sisteminde devrim gibi adımlar Turistlerin yeni gözdesi oldu: Kamp kurup nöbet tutuyorlar! Meğer 6 yaşından beri... Öz kızını para karşılığı istismara götürdü! Korkunç iddia: Vicdansız annenin cezası belli oldu bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı Hava kuvvetlerinden dengeleri değiştirecek hamle! Gripen E’ye yoldaş olacak A3 İHA gümbür gümbür sahaya iniyor
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı

Balıkesir’de günlerce süren yağışlar özellikle Gönen ve çevresinde etkisini gösterdi. Gönen merkezde dört günlük süreçte metrekareye 65,1 milimetre yağış düşerken aynı dönemde Gönen-Yenice Barajı’nın doluluk oranında 8,61 puanlık artış yaşandı.

#1
Foto - Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı

Balıkesir genelindeki ölçümlerde farklı ilçelerde de dikkat çeken yağış miktarları kaydedildi. İvrindi'de 28, Burhaniye'de 24, Altıeylül'de 23,1, Havran'da 18,2, Edremit merkezde 15,7 ve Savaştepe'de 11,4 milimetre yağış ölçüldü. Özellikle Gönen ve çevresinde etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynakları ve barajların doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi.

#2
Foto - Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan aktif doluluk oranları, Gönen-Yenice Barajı'nda ekim ayının son haftasında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. 23 Ekim 2026 tarihinde yüzde 17,90 olarak ölçülen Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 17,99'a, 25 Ekim'de yüzde 18,13'e ve 26 Ekim'de yüzde 18,26'ya yükseldi. Artış sonraki günlerde de devam etti. 27 Ekim'de yüzde 18,78, 28 Ekim'de yüzde 20,52, 29 Ekim'de yüzde 22,30 olarak kaydedilen doluluk oranı, 30 Ekim itibarıyla yüzde 26,51 seviyesine ulaştı. Böylece Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranında 23-30 Ekim tarihleri arasında 8,61 puanlık artış gerçekleşti. Özellikle 29-30 Ekim arasındaki bir günlük süreçte 4,21 puanlık yükseliş yaşanması dikkat çekti.

#3
Foto - Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı

Balıkesir'in önemli su kaynaklarından İkizcetepeler Barajı'nda ise aynı dönemde sınırlı bir düşüş görüldü. DSİ verilerine göre, 23 Ekim'de yüzde 54,36 olan aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 54,23'e, 25 Ekim'de yüzde 54,14'e ve 26 Ekim'de yüzde 54,05'e geriledi. 27 Ekim'de yüzde 54,05 olarak ölçülen oran, 28 Ekim'de yüzde 54,01'e düştü. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde de yüzde 54,01 seviyesinde kaldı. Böylece İkizcetepeler Barajı'nın aktif doluluk oranında bir haftalık süreçte 0,35 puanlık düşüş kaydedildi.

#4
Foto - Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dört günlük yağış ölçümleri ile DSİ'nin baraj doluluk verileri, Balıkesir'de su kaynaklarının durumuna ilişkin önemli göstergeler ortaya koydu. Gönen'de ölçülen yüksek yağış miktarıyla aynı dönemde Gönen-Yenice Barajı'ndaki doluluk oranının yükselmesi dikkat çekerken, barajların su seviyelerindeki değişimin önümüzdeki günlerde de takip edilmesi bekleniyor. Baraj doluluk oranlarında yağışların yanı sıra baraja gelen su miktarı, su kullanımı ve işletme şartları da etkili oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu
Spor

Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu

2-1'lik Göztepe yenilgisi sonrası şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, olağanüstü top..
Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama
Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğini ..
CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz
Gündem

CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik uygulamalara tepki gösterdiği yazısında Karar gazetesine dikkat..
Likya Yolu'nda sır ölüm: 16 gündür kayıp Alman turistin cesedi bulundu
Gündem

Likya Yolu'nda sır ölüm: 16 gündür kayıp Alman turistin cesedi bulundu

Almanya'dan Antalya'ya gelerek Likya Yolu'nu yürürken ortadan kaybolan 33 yaşındaki Friederike Elisabeth Newrzella'nın cansız bedenine 16 gü..
Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar
Ekonomi

Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar

Finans Analisti İslam Memiş, Akit TV’de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı
Dünya

Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar ile Kassam Tugayları'nın şehit başkomutanı Muhammed Deyf arasınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23