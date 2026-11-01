Günlerce süren yağış sonrası sevindiren gelişme! Doluluk oranı 8,61 puan arttı

Balıkesir'in önemli su kaynaklarından İkizcetepeler Barajı'nda ise aynı dönemde sınırlı bir düşüş görüldü. DSİ verilerine göre, 23 Ekim'de yüzde 54,36 olan aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 54,23'e, 25 Ekim'de yüzde 54,14'e ve 26 Ekim'de yüzde 54,05'e geriledi. 27 Ekim'de yüzde 54,05 olarak ölçülen oran, 28 Ekim'de yüzde 54,01'e düştü. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde de yüzde 54,01 seviyesinde kaldı. Böylece İkizcetepeler Barajı'nın aktif doluluk oranında bir haftalık süreçte 0,35 puanlık düşüş kaydedildi.