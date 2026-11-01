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Ekonomi Ucuz et kuyruğunda izdiham yaşandı
Ekonomi

Ucuz et kuyruğunda izdiham yaşandı

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Ucuz et kuyruğunda izdiham yaşandı

İstanbul Beylikdüzü Haramidere’deki bir zincir market şubesinde et ürünlerine yönelik indirim kampanyası izdihama neden oldu. “Alışveriş Festivali” kapsamında yapılan fiyat indirimlerini duyan vatandaşlar markete akın ederken, yoğun kalabalık nedeniyle alışveriş arabalarını hareket ettirecek alan dahi kalmadı.

Türkiye genelinde Alışveriş Festivali düzenleyen bir zincir marketin indirim kampanyası büyük ilgi gördü. Festival kapsamında dana kıymanın kilosu 549 TL, dana kuşbaşı etin kilosu ise 699 TL'den satışa sunulurken, tavuk ürünlerinde de dikkat çeken indirimler uygulandı. Marketin Haramidere şubesinde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken, reyonlar arasında adım atacak yer kalmadı. Özellikle et reyonunda yapılan yarı yarıya indirim, adeta izdihama neden oldu. Vatandaşların temel tüketim ürünlerine de ilgi gösterdiği görüldü. İndirimli ürünlerle dolan market arabaları kasalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kucak dolusu et alan vatandaşlar kameralara yansıdı.

 

Marketten et alan bir vatandaş, "Piyasada birçok yeri gezdiğimizde bin lira civarında fiyat görüyoruz. Burada yarı yarıya. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapan bir başka vatandaş ise, "Tavuk aldık. Bugün halk günüymüş. Bundan yararlanmak için buraya geldik. Piyasa ile karşılaştırdığımızda fiyatlar uygun, halka hitap ediyor" şeklinde konuştu.

Yoğunluğa ilişkin açıklama yapan firma yetkilisi Uğur Ekiz, kampanyaya talebin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, "31 Ekim'de başlayan Alışveriş Festivalimiz 8 Kasım'a kadar sürecek. Özellikle yerli hayvan kesiminden elde edilen et reyonlarımıza çok büyük talep var. Kampanya kapsamında Türkiye'de en ucuz kıyma ve kuşbaşıyı yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuyoruz" dedi.

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