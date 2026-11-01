2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!

2026 Efsane Kasım indirimleri için geri sayım başladı. Giyimden elektroniğe, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar sunulması beklenirken alışveriş planı yapanlar indirim takvimini araştırmaya başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte alışveriş tutkunlarının gözü, yılın en çok beklenen kampanya dönemlerinden biri olan Kasım indirimlerine çevrildi. Özellikle Efsane Kasım ve Black Friday kampanyalarının hangi tarihte başlayacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor.