2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!
Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği 2026 Efsane Kasım indirim maratonu için geri sayım tamamlandı. E-ticaret devleri ve küresel kapitalizmin uzantıları "Efsane Cuma" ve ‘11.11’ süslemeleriyle vatandaşı tüketim çarkına çekmeye çalışırken, uzmanlar ve ilgili kurumlar sahte indirim ile dolandırıcılık şebekelerine karşı tarihi uyarılarda bulundu. Fiyatları önce şişirip sonra "büyük indirim" maskesi takan açgözlü fırsatçılara karşı yaptırımlar kapıda. Peki, 2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte alışveriş takvimi…