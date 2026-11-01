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Ekonomi
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2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!

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2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği 2026 Efsane Kasım indirim maratonu için geri sayım tamamlandı. E-ticaret devleri ve küresel kapitalizmin uzantıları "Efsane Cuma" ve ‘11.11’ süslemeleriyle vatandaşı tüketim çarkına çekmeye çalışırken, uzmanlar ve ilgili kurumlar sahte indirim ile dolandırıcılık şebekelerine karşı tarihi uyarılarda bulundu. Fiyatları önce şişirip sonra "büyük indirim" maskesi takan açgözlü fırsatçılara karşı yaptırımlar kapıda. Peki, 2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte alışveriş takvimi…

#1
Foto - 2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!

Küresel tüketim çılgınlığının yerli uzantıları, "Büyük Kasım İndirimleri" adı altında milletin helal kazancına göz dikmeye hazırlanıyor. 1 Kasım itibarıyla "Erken Fırsatlar" adıyla başlayan, 11 Kasım "Bekarlar Günü" ve 27 Kasım "Efsane Cuma" ile zirveye çıkacak olan alışveriş dönemi öncesinde ciddi uyarılar peş peşe geldi. Tüketiciyi sahte fiyat algısıyla kandırmaya çalışan gözü dönmüş odaklara karşı adli ve idari mekanizmalar teyakkuza geçirildi.

#2
Foto - 2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!

2026 Efsane Kasım indirimleri için geri sayım başladı. Giyimden elektroniğe, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar sunulması beklenirken alışveriş planı yapanlar indirim takvimini araştırmaya başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte alışveriş tutkunlarının gözü, yılın en çok beklenen kampanya dönemlerinden biri olan Kasım indirimlerine çevrildi. Özellikle Efsane Kasım ve Black Friday kampanyalarının hangi tarihte başlayacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor.

#3
Foto - 2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği 2026 Efsane Kasım indirimleri için geri sayım başladı. Black Friday ve Efsane Kasım kampanyalarının yanı sıra farklı alışveriş günleri de gündemdeki yerini alıyor. Kasım indirimleri 2026 yılında hangi gün başlayacak? E-ticaret platformları ve mağazalar tarafından farklı tarihlerde gerçekleştirilecek kampanyaların özellikle 11 Kasım ve 27 Kasım tarihlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

#4
Foto - 2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!

KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kasım indirimleri, e-ticaret platformları ve giyim/teknoloji markalarının ön kampanyalarıyla 1 Kasım 2026 itibarıyla "Erken Kasım Fırsatları" olarak başlıyor. 2026 Efsane Kasım indirim dönemi takvimi: Erken Kasım İndirimleri: 1 - 10 Kasım 2026, 11.11 Bekarlar Günü İndirimleri: 11 Kasım 2026, Efsane Cuma (Black Friday): 27 Kasım 2026 Cuma,

#5
Foto - 2026 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyarıyor, bu tuzağa dikkat!

KASIM İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR? Black Friday indirimleri geleneksel olarak 24 saatle sınırlı olsa da yoğun talep ve tüketicilerin yoğun ilgisi nedeniyle kampanya süreleri esnetiliyor. Birçok e-ticaret platformu ve mağaza, indirim maratonunu hafta sonuna yayarak 3 ila 4 gün boyunca fırsatları sürdürüyor. Böylece alışveriş severler, aradıkları ürünleri avantajlı fiyatlarla satın almak için daha geniş bir zamana sahip oluyor.

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