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Burdur'da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

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Burdur'da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Burdur'da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Kaza, Antalya-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönen gelen sürücü Emre K. (37) idaresindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Burdur'da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Kazada 15 HT 933 plakalı Tofaş otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Ergün A., Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralandı.

#3
Foto - Burdur'da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Burdur'da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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