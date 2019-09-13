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Sanat camiasından ailelerin HDP önündeki eylemine destek

Sanat dünyasının ünlü isimleri çocuklarının kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 17:49
Sanat camiasından ailelerin HDP önündeki eylemine destek

Sanat dünyasının ünlü isimleri çocuklarının kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi 11’inci gününe girdi. Ailelerin eylemine bugün sanat dünyasının ünlü isimleri katılarak destek verdi. Yeşilçam sanatçılarından Hülya Koçyiğit ile ses sanatçıları Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu ile sanatçılar Hazım Körmükçü, Hasan Kaçan, İskender Pala ve yazar Özhan Eren oturma eylemindeki aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajı verdi. Sanatçılar annelerle bir süre sohbet ederken kayıp çocukların fotoğraflarını taşıdı.



‘’Silahları bir meydanda yakın’’


Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Bingöl, çocuklarının annelerini daha fazla ağlatılmaması gerektiğini söyledi. Bingöl, "Annelerinizi daha fazla üzmeyin ağlatmayın, gelin bu acıyı dindirin, bitirin, anneler evlatlarına sarılmak ister, öpmek ister, koklamak ister. Silahları bir meydanda yakın gelin annelerinizin gözyaşlarını tek tek toplayın. Bu acıyı bitirin gelin annenizin sinesine Allah’a anneye sığınınve bu kötülükten büyük yanlıştanvazgeçin dönün. Biz de onların evlatlarının yerini alamayız ama acılarına ortak olmak için bugün buraya hep birlikte geldik. İnşallah hepsi sağ salim evlerine ailelerine kavuşurlar. İnşallah herkes destek olmaya gelirler’’ dedi.



‘’Annenin feryadının karşısında hiçbir güç duramaz’’


Ses sanatçısı Gülben Ergen ise, ziyaretlerinde annelerin kendilerini daha güçlü hissettiğini gördüklerini söyledi. Ergen, ‘’Gördük ki kendilerini daha güçlü hissettiler. Bir annenin içi yanıyorsa, feryat ediyorsa o feryadın karşısında hiçbir güç duramaz. Anneler çığlık atıyorlar, artık bitsin diyorlar. Dün burada hain mayınlar patlamış, cenazeye gittik insanlar perişan bitmeyecek bu, barışın, kardeşliğin, birliğin günüdür. Allah sizi evlatlarınıza kavuştursun. Siz hepimizden daha güçlüsünüz sizin karşısında hiçbir güç duramayacak, siz kazanacaksınız, anneler kazanacak’’diye konuştu.



‘’Ailelerin direnişine bütün Türkiye saygı duyuyor’’


Yeşilçam sanatçısı Hülya Koçyiğit ise yüreği yanan bu insanların yanında yer almak istediğini söyledi. Koçyiğit, "Onlar bir çığlık attılar evlatlarımızı istiyoruz diye, bunu bütün dünya duysun. Bu çığlığı duysunlar, bu direnişe saygı göstersinler. İnşallah evlatlarına kavuşurlar, bütün dileğim bu. Onların direnişlerine bütün Türkiye saygı duyuyor. Herkes Diyarbakır’a gelmeyebilir ama bütün kalbiyle bu annelerin acısının yanında yer alıyor. Sadece sanatçılara seslenmek yeterli değil, ben inanıyorum bütün anneler, babalar, yürekleri yanarak çığlık atan bir direnişe geçen bu harekete saygı duyuyorlar ve destekliyorlar’’ şeklinde konuştu.


Sanatçılar, daha sonra annelerle bir süre sohbet edip bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:49
  1. sanat
  2. fotoğraf

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