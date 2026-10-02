  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda şok karar! Milyonluk zimmet vurgununda 5 kişi tutuklandı Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki MHK soruşturmasında kritik tanık ifadeleri! "Atama sistemine müdahale edildi" Devlet Bahçeli DEM Parti heyeti aracılığıyla Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi Yasin Kol gözaltına alındı Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
Sağlık Sanal ortamda inceleme imkanı sağlıyor: Yerli teknoloji ile ameliyat öncesi prova
Sağlık

Sanal ortamda inceleme imkanı sağlıyor: Yerli teknoloji ile ameliyat öncesi prova

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sanal ortamda inceleme imkanı sağlıyor: Yerli teknoloji ile ameliyat öncesi prova

Sağlık Bakanlığının onayıyla bazı üniversite hastanelerinde kullanılan TÜBİTAK destekli yerli proje, MR verilerini 3 boyutlu modellere dönüştürerek doktorlara ameliyat öncesi sanal ortamda inceleme ve prova yapma imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sağlık Bakanlığı onayıyla bazı üniversite hastanelerinde tıp fakültesi öğrencilerinin kullanımına sunulan MetaTıp Sağlık Teknolojileri de festival alanındaki stantta ziyaretçilere tanıtılıyor.

TÜBİTAK destekli "MetaTıp Projesi" kapsamında MR verileri 3 boyutlu modellere dönüştürülerek doktorlara ameliyat öncesinde sanal ortamda inceleme ve simülasyon yapma imkanı sunuluyor.

HASTANIN SİMÜLASYONU YAPILIYOR

Bilgisayar mühendisi Emre Kaan Şanverdi, proje sayesinde ameliyat öncesi hazırlık süreçlerini sanal ortama taşıma imkanı bulduklarını söyledi.

Farklı ülkelerdeki doktorların bile aynı sanal ameliyatta buluşabileceğini dile getiren Şanverdi, geliştirdikleri cihazla, MR verilerini 3 boyutlu modellere dönüştürerek ameliyata hazırlandıklarını ifade etti.

Sistemin bire bir doğrulukla çalışabildiğini belirten Şanverdi, şunları kaydetti: "Burada normal MR'da çekilen DICOM (Röntgen, MR ve BT gibi tıbbi görüntüleme cihazlarından alınan verilerin saklandığı standart bir dosya formatı) verilerini 3 boyutlu olarak sanala taşıyoruz ve orada doktorların incelemesini sağlıyoruz. Doktorlar inceledikten sonra bunun üzerinde eğer ki bir lezyon varsa onu tespit edebiliyorlar, hacimleme yapabiliyorlar, ölçümleri alabiliyorlar ve bunu bire bir doğrulukta yapıyoruz."

Sistemin uzaktan da kontrol edilebildiğini belirten Şanverdi, "Doktorun hastanın başında olmasına gerek yok. Burada hastanın simülasyonu yapılıyor. Yani ameliyat öncesi bir simülasyon." dedi.

Şanverdi, projenin kısa süre içerisinde ülke genelinde kullanılmasını beklediklerini kaydetti.

Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu
Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

Aktüel

Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk
Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

Sağlık

Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23