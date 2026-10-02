Okul saldırılarına karşı yerli proje!

Türkiye’de okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından savunma sanayii şirketinden öğrencilerin güvenliğine yönelik dikkat çeken bir adım geldi. Şirket, balistik koruma özelliğine sahip ürün geliştirdi.

Son zamanlarda Türkiye'deki okullarda meydana gelen silahlı saldırılar, öğrencilerin güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, öğrencilerin muhtemel saldırı durumlarında kullanabileceği koruyucu ekipmanlar üzerine çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından geliştirilen balistik okul çantasının, günlük hayatta öğrencilerin muhtemel saldırı anında koruyucu bir bariyer olarak kullanılabileceği belirtildi.

SALDIRI ANINDA KORUYUCU BARİYER OLUYOR

Ankara'da projeyi gerçekleştiren ekipte yer alan İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Evci, okul çağındaki çocukların güvenliğinin öncelik olduğunu belirterek, Türkiye'de ve dünyada okullarda meydana gelen okul saldırılarının kendilerini böyle bir çalışma yapmaya yönelttiğini ifade etti. Evci'nin verdiği bilgilere göre çanta, öğrencilerin günlük okul hayatında kullanabileceği şekilde tasarlanırken, kullanılan özel koruyucu malzemeler sayesinde kurşun ve bıçak gibi tehditlere karşı koruma sağlıyor. Çantanın, saldırı anında öğrencinin önünde tutularak kendisi ile saldırgan arasında koruyucu bir bariyer oluşturabilecek şekilde kullanılabildiği aktarıldı. Projenin temel amacının çocukların saldırı anında kendilerini koruyabilmesine yardımcı olmak olduğunu belirten Evci, okullarda güvenliğin yalnızca saldırı sonrasında alınacak önlemlerle değil, muhtemel risklere karşı önceden geliştirilecek tedbirlerle de ele alınması gerektiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Evci, Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında meydana gelen okul saldırılarının çocuklar ve aileleri açısından ciddi endişelere neden olduğunu dile getirerek, çocukların eğitim gördükleri ortamların daha güvenli hale getirilmesine katkı sunmayı amaçladıklarının altını çizdi. Evci, geliştirilen ürünün öncelikli hedefinin ticari bir üründen ziyade çocukların güvenliğine yönelik bir çözüm ortaya koymak olduğunu vurguladı. Ayrıca balistik okul çantasının bu alanda Türkiye'de bir ilk olma özelliğini de taşıdığı belirtiliyor.

OKULLARDAKİ SALDIRILARIN ARDINDAN GELİŞTİRİLDİ

Türkiye'de son zamanlarda okullarda yaşanan silahlı saldırılar sonucu balistik okul çantası geliştirme fikrini ortaya koyduklarını belirten İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Evci, "Son zamanlarda dünyanın farklı ülkelerinde okullarda yaşanan silahlı saldırılar, eğitim kurumlarının önleyici güvenlik tedbirlerinin alınmasında bize çok büyük dersler verdi. Biz, bu sebepten dolayı yetişkin çanta formunun yanında aynı zamanda okul çantası formunda da tasarımlar yaptık. Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısından sonra biz bu çantayı yaptık. Manisa'da da okul saldırısı olduktan sonra okul çantası formunu da tasarım haline dönüştürdük. Çünkü okul çantası formunun da gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çantamız, normal bir okul çantasına göre 300 gram daha ağır. Yani bir kitap fazla ağırlıkta diyebiliriz. O yüzden hiçbir şekilde öğrenci için ağırlık arz etmiyor" diye konuştu.

"İÇERİSİNDE BALİSTİİK KORUMA BULUNUYOR"

Söz konusu çantanın birçok testten başarıyla geçtiğini dile getiren Evci, "Kullanımı gayet kolay ve günlük yaşam içerisinde fark edilmeden kullanılabiliyor. Biz güvenliği yalnızca bir olay gerçekleştikten sonra müdahale etmek değil, asıl önemli olan risk henüz ortaya çıkmadan önce günlük hayatın akışını engellemeden, dikkat çekmeden bu çanta formunu aldırmak istedik. Bu çantaları askeri çantalar gibi değil. Çocuklara özel çantalar şeklinde tasarladık. Normal bir ihtiyaca uygun, günlük yaşamın içerisinde dikkat çekmeden kullanabilirler. İçerisinde balistik koruma bulunuyor. 3,57 milimetre, 5,56 milimetre, 9 milimetre, 44 Magnum mermilerine ve şarapnel parçalarına karşı koruyucu tedbirler sunuyor. Uluslararası bir laboratuvarda testlerimizi yaptık. Ayrıca kendimiz de atışlar yaparak test ettik. Herhangi bir zarar görmedi. Yaptığımız testler sonucunda herhangi bir şekilde mermi, şarapnel veya kesici bir aletle darbe sonucu çantaya herhangi bir zarar gelmediğini görmüş olduk" şeklinde konuştu.