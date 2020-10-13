Sanal gerçeklikte en çok istenilen özellik geliyor

Birmingham Üniversitesi'nde 'Evrensel dokunma duyusu' isimli projede bir araya gelerek çalışan bilim insanları, insan ve hayvan cildindeki dokunma hissi oluşturan reseptörleri inceleyerek bunları taklit edebilecek bir matematiksel modelleme oluşturdu.

Çalışmayı yürüten Dr. Tom Montenegro, bugüne kadar görme ve işitme konusunda evrensel bir anlayış bulunduğunu ancak aynı derinlikte ve doğrulukta dokunma alanında yeterli veri ve anlayış olmadığını ifade ediyor.

Deprem simülasyonlarında kullanılan matematik formüllerinin VR ekipmanlarında titreşim yoluyla kullanılabileceğinin görülmesi üzerine başlatılan proje sırasında tüm hayvanların da insanlar ile dokunma konusunda aynı reseptörlere sahip olduğu sadece deri altındaki mesafenin farklı olduğu tespit edildi.

Çalışmanın sonunda ortaya çıkarılan 'evrensel dokunma hissi yasası' Scientific Advances Journal adlı dergide yayınlandı.