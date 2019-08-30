Sanal gerçeklik gözlüğü ile yapılan AR-GE projesi dikkat çekiyor

Sanal gerçeklik gözlüğü (HoloLens), ile gerçekleştirilen AR-GE projesi, elektrik bakım, onarım, eğitim ve rehber uygulamasında da yerini aldı.Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 14 ay süren AR-GE çalışması ile S.A.R.P projesini başarı ile tamamladı.

SEDAŞ ve AKTEK,Microsoft’un sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens’ten yararlanarak, EPDK tarafından da onaymış, arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile SCADA operasyonlarında bakım-onarım eğitim uygulaması (S.A.R.P) AR-GE projesini gerçekleştirdi.

Baş döndüren bir hızda gelişmeye devam eden teknoloji hayatımızı da aynı şekilde dönüştürmeye ve kolaylaştırmayı sürdürüyor. Bilgisayar oyunlarını daha gerçekçi hale getiren ve oyuncunun olayın geçtiği mekanda olduğu hissini veren sanal gerçeklik gözlüğü şimdi de elektrik arıza ve bakım, onarım çalışmalarında teknik elemanların uzaktan yönlendirilebilmesine, SCADA sistemi üzerinde kısa sürede kesintiye müdahale edilebilmesine, teknik eğitim uygulamalarının kolay ve uygulamalı yapılabilmesine imkan sağlayacak.

SEDAŞ ve AKTEK firmasının ortak geliştirdiği AR-GE projesi ile arıza durumunda bir SCADA trafo bölgesinde bakım ve onarım yapacak işletme bakım ekibi görevlisinin SEDAŞ’ın faaliyet alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinden birinde, sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak, merkezden yönlendirilebilmesi ve uzman olmadığı bir dijital rölenin ayarını, bağlantısını, bakım veya onarımını yapabilmesi de sağlanabilecek.

Projenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandığını ifade eden Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, S.A.R.P projesinin zaman ve tasarruf sağlarken, saha operasyonlarında, enerji kesintisinin kısa sürede giderilmesini, bakım için uzmanlık gerektiren bilgilerin saha operasyonunda görev yapan çalışana aktarılmasını ve çalışanı yönlendirmesini de sağlayacağını belirtti. Hasançebi, “Yakın gelecekte iş dünyasının her alanında projenin kullanılmasını bekliyoruz” dedi.

S.A.R.P projesi, Microsoft tarafından düzenlenen lansmanda değişik ülkelerden iş dünyası temsilcilerine tanıtıldı. Projeyi geliştiren, SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, SEDAŞ Geliştirme ve Bakım Uzmanı Turan Aldırmaz, Aktek yöneticisi Volkan Aktaş ile Uzman Yazılım Mimarı Sebahattin Düzel, SARP projesi ve AR-GE çalışmaları hakkında sunum yaparak bilgi verdiler.