Sana yazıklar olsun kadın! Gör bu utanmazları Türkiye

Aslında aileyi parçalayan, fakat bir kısım odaklarca aileyi ve kadını koruduğu iddia edilen 6284 sayılı yasa, son günlerde yine tartışma konusu oldu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral ise 6284'ün kadınları koruyan tek yasa olduğunu iddia ettiği yazısında, dilinin altındaki baklayı çıkardı.

Kadın haklarını değil, alenen "iffetsizliği" savunan Oral, "Hay kadın iffeti kadar taş düşsün başınıza" diyerek niyetini açık etti.

Oral, özetle şunları kaydetti:

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"İktidar baktı ki zor durumda oy pazarlığı için yine kadının iffetine, namusuna sarıldı! Elde başka malzemeleri yok herhalde. Yeniden Refah ve amacı, laik Cumhuriyeti yıkmak olan HÜDA PAR ile anlaşma yollarını arar oldu! (...) Kadınları koruyan tek yasayı 6284’ü kaldırma pazarlığındalar!

Hay kadın iffeti kadar taş düşsün başınıza! (...)"