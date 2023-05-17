Sana da O dev lig yakışır Arda Güler! Sürpriz gelişme...

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla Avrupa’da birçok kulübün radarına giren ‘Arda Güler’ için İngilizlerin inadı sürüyor. Ülkedeki spor başlıklarının manşetini süsleyen yıldız futbolcu için dikkat çeken başlıklar atıldı.

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler yaz ayında yuvadan uçabilir. Genç yıldızın gösterdiği performans ile birçok Avrupa devi tarafından takip edildiği öğrenilirken bu kulüplerden biri de İngiliz devi Newcastle United.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM ‘ARDA GÜLER’

Akşam'a göre; Ada ekibinin yetkilileri geçtiğimiz günlerde Arda Güler’in ailesiyle Dubai’de bir araya geldi. Önceki gün de İngiliz basınında "Newcastle Arda'yı bekliyor" başlığı ile okuyucuların karşısına çıktı.

Ada basını, haberin içeriğinde şu ifadelere yer verdi:

Newcastle, 18 yaşındaki Arda Güler'le sözleşme imzalamada ısrarcı ve diğer kulüplerden daha fazla uğraşıyorlar. Güler, Newcastle için son derece heyecan verici bir transfer olabilir. Geleceğin kahramanı olabilir Güler ve ilerleyen zamanlarda daha da değerli hale gelecektir.

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