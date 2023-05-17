  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençler dikkat! Gelişmiş devletlerin ekonomik refahlarına özenenler için çarpıcı sorular

ABD'den kırsalda temiz enerjiye tamı tamına 11 milyar dolarlık kaynak! Açıklama geldi: Hibe desteği

Türkiye'ye acil bir uyarı geldi! Meteoroloji uzmanı ve valilik uyardı: Şimdi İstanbul yarın tüm Türkiye etkilenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelerle ilgili açıklama: Nereye oy verirse versin...

Ukrayna Türkiye'den F-16 istedi

Memleket Partisi'nde toplu istifa! Erdoğan'ı destekleyecekler

Dünyayı karıştıracak iddia: Wagner ABD'li öldürdü

Sözcü yazarı Soner Yalçın ‘Sadece Kılıçdaroğlu yenilmedi’ dedi ve ekledi

Seçim hezimetini kabullenemeyince iyice çirkinleştiler! Oyuncu Zeynep Beşerler'den tesettürlü kadına aşağılık sözler

Zafer Partisi kimin tarafında olacak? Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı
Spor Sana da O dev lig yakışır Arda Güler! Sürpriz gelişme...
Spor

Sana da O dev lig yakışır Arda Güler! Sürpriz gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-05-17 00:43:00 -
Sana da O dev lig yakışır Arda Güler! Sürpriz gelişme...

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla Avrupa’da birçok kulübün radarına giren ‘Arda Güler’ için İngilizlerin inadı sürüyor. Ülkedeki spor başlıklarının manşetini süsleyen yıldız futbolcu için dikkat çeken başlıklar atıldı.

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla Avrupa’da birçok kulübün radarına giren ‘Arda Güler’ için İngilizlerin inadı sürüyor. Ülkedeki spor başlıklarının manşetini süsleyen yıldız futbolcu için dikkat çeken başlıklar atıldı.

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler yaz ayında yuvadan uçabilir. Genç yıldızın gösterdiği performans ile birçok Avrupa devi tarafından takip edildiği öğrenilirken bu kulüplerden biri de İngiliz devi Newcastle United.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM ‘ARDA GÜLER’

Akşam'a göre; Ada ekibinin yetkilileri geçtiğimiz günlerde Arda Güler’in ailesiyle Dubai’de bir araya geldi. Önceki gün de İngiliz basınında "Newcastle Arda'yı bekliyor" başlığı ile okuyucuların karşısına çıktı.

Ada basını, haberin içeriğinde şu ifadelere yer verdi:

Newcastle, 18 yaşındaki Arda Güler'le sözleşme imzalamada ısrarcı ve diğer kulüplerden daha fazla uğraşıyorlar. Güler, Newcastle için son derece heyecan verici bir transfer olabilir. Geleceğin kahramanı olabilir Güler ve ilerleyen zamanlarda daha da değerli hale gelecektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23