Sana da bu yakışır Ekrem! Otobüs için para bulamayan İmamoğlu Huysuz Virjin'in mezarını yeniletti

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarını yeniletti.

Açılışı ÇYDD yaptı!

Dursunoğlu'nun mezarı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle Mimar Kerem Piker tarafından 'Anıt mezar' olarak tasarlandı. Seyfi Dursunoğlu'nun yeni mezarı, bugün törenle ziyarete açıldı. 'Anıt mezar açılışı'nı Dursunoğlu'nun tüm servetini bağışladığı başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın ÇYDD'si yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yenilettiği 'Anıt mezar'a, 'Huysuz Virjin' karakteriyle yıllarca topluma ahlaksızlık pompalayan Dursunoğlu'nun 'sahne şovlarından' kesitlerle anka kuşu figürü ve motifler eklendi.

Otobüs bakımına para yok!

CHP'li İmamoğlu'nun, İETT otobüslerinin bakımını yaptıracak para bulamayıp, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletmesi tepki ile karşılandı. Öte yandan, seçim öncesinde Eyüp Sultan'da poz verip, yüze Kur'an'ı siyasete alet eden İmamoğlu'nun, seçimlerden sonra ise topluma yıllarca ahlaksızlık pompalayan Dursunoğlu'nun mezarına verdiği değer, riyakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Seyfi Dursunoğlu, 'Huysuz Virjin' ile yıllarca topluma ahlaksızlık pompalamıştı