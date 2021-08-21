  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rizespor ve Fatih Karagümrük 3 puanı paylaştı
Rize'de kazanan yok
Kasımpaşa yeni hocasıyla kazandı
Erdoğan, Kazımi ile görüştü
Gündem Sana da bu yakışır Ekrem! Otobüs için para bulamayan İmamoğlu Huysuz Virjin'in mezarını yeniletti
Gündem

Sana da bu yakışır Ekrem! Otobüs için para bulamayan İmamoğlu Huysuz Virjin'in mezarını yeniletti

Otobüslerin bakımını yaptırmak için para bulamayıp İstanbulluya arızalanan otobüsü iteklettiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Huysuz Virjin' olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yenileterek 'Anıt mezar'a çevirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 21:06:00 - 2021-08-21 21:23:13
Sana da bu yakışır Ekrem! Otobüs için para bulamayan İmamoğlu Huysuz Virjin'in mezarını yeniletti

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarını yeniletti.

Açılışı ÇYDD yaptı!

Dursunoğlu'nun mezarı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle Mimar Kerem Piker tarafından 'Anıt mezar' olarak tasarlandı. Seyfi Dursunoğlu'nun yeni mezarı, bugün törenle ziyarete açıldı. 'Anıt mezar açılışı'nı Dursunoğlu'nun tüm servetini bağışladığı başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın ÇYDD'si yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yenilettiği 'Anıt mezar'a, 'Huysuz Virjin' karakteriyle yıllarca topluma ahlaksızlık pompalayan Dursunoğlu'nun 'sahne şovlarından' kesitlerle anka kuşu figürü ve motifler eklendi.

Otobüs bakımına para yok!

CHP'li İmamoğlu'nun, İETT otobüslerinin bakımını yaptıracak para bulamayıp, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletmesi tepki ile karşılandı. Öte yandan, seçim öncesinde Eyüp Sultan'da poz verip, yüze Kur'an'ı siyasete alet eden İmamoğlu'nun, seçimlerden sonra ise topluma yıllarca ahlaksızlık pompalayan Dursunoğlu'nun mezarına verdiği değer, riyakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Seyfi Dursunoğlu, 'Huysuz Virjin' ile yıllarca topluma ahlaksızlık pompalamıştı

Hizmet değil eziyet! İmamoğlu vatandaşa yine otobüs ittirdi
Hizmet değil eziyet! İmamoğlu vatandaşa yine otobüs ittirdi

Gündem

Hizmet değil eziyet! İmamoğlu vatandaşa yine otobüs ittirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay