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Spor Sana da bu yakışır Arda Güler!
Spor

Sana da bu yakışır Arda Güler!

PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Fenerbahçe'nin genç süperstarı Arda Güler'i transfer etmenin planlarını yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:35:00 -
Sana da bu yakışır Arda Güler!

PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Fenerbahçe'nin genç süperstarı Arda Güler'i transfer etmenin planlarını yapıyor.

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi Türk oyuncuları götürdüğü Lille’de Fransa Ligi şampiyonluğunu kazanan Luis Campos, Süper Ligi, Avrupa’da en yakından tanıyan sportif direktör. Geçen sezon Burak Elmas’ın danışmanı olarak Galatasaray’da çalışan Luis Campos hali hazırda PSG ile beraber La Liga takımlarından Celta’nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Portekizli sportif direktörün gözü ise Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’de.

Campos, Arda Güler’in haklarını Fenerbahçe’den almak genç oyuncuyu önce pişmesi için Celta Vigo’ya götürmek ardından da PSG’ye taşımak. Bir iki sezon içinde Lionel Messi’nin emekli olmasından sonra Fransız ekibinin 10 numaralı formasını Arda Güler’e vermek.

Arda Güler için dünya rekoru kırılacak!

Luis Campos, Arda Güler için dünya rekoru kırmaya da hazır. Hali hazırda 18 yaşının altındaki bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini Bayern Matuys Tel’i almak için Rennes’e 20 milyon euro ödeyerek yaptı. Campos’un Tel gibi 2005 doğumlu olan Arda Güler için 25 milyon euro’luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.

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