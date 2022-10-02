Sana bu sözleri yalatırız koçum! Hadi oradan küstah herif

Türkiye'yi tahrik için her fırsatta provokatör adımlar atan Yunanistan ve destekçisi Fransa Ege'de ortak tatbikata başladı. Yunanistan Özel Harp Komutanlığı (DEP) Komutanı Korgeneral Giorgos Tsitsikostas, "Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili mesaj göndermemize veya hazır olduğumuzu teyit etmemize gerek yok. Biz her zaman hazırız” diye konuştu.

Yunanistan ve destekçisi Fransa, Ege'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İki ülkenin Ege'deki ortak tatbikatının bir bölümü İskiri (Skiros) adasında yapıldı. Senaryosu, 'Adayı Türkiye'den geri almak' olan tatbikatta, iki ülkenin unsurları boş adaya 45 dakikada anca çıkabildi.

Tatbikatın senaryosu, Türkiye tarafından alınan adanın 'geri alınması' olarak belirlendi. Senaryoya göre, Yunan ve Fransız komandoları adaya indirme yaparken, bir yandan da Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait İKARİA ve HİOS askeri araç çıkarma gemileri adaya Leopard tankları ve ZPT zırhlı personel taşıyıcı araçları indirdi.

Boş adaya 45 dakikada çıktılar

Tatbikatın senaryosuna göre askeri araçların adaya indirilmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Zodiak botlarla adanın sahiline inen komandolar önce sahili 'düşman unsurlarından' temizledi, sonra da adanın merkezi ve iç kesimlerine doğru askeri araçlarla birlikte ilerleyerek adayı 'geri aldı.'

Bütün gemilerini götürdü

Yunanistan, tatbikata 'ELLİ' fırkateyni, iki tank çıkarma gemisi ve 214 tipi denizaltı ile katıldı. Tatbikatta ayrıca Stefanovikio'daki Yunan Kara Kuvvetleri 1. Havacılık Tugayı'na ait Apache saldırı helikopterleri ve Chinook nakliye helikopterlerinin yanı sıra Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16, Mirage 2000, F-4 Phantom ve Fransa'dan alınan Rafale savaş uçakları da yer aldı. Fransa, ise tatbikata Fransız Donanmasına ait tank, paletli, helikopter, deniz piyadeleri ve bir komando timi taşıyan amfibi harekat gemisi FS 'Tonnerre' ile katıldı.

Akdeniz mesajıymış

Yunanistan Özel Harp Komutanlığı (DEP) Komutanı Korgeneral Giorgos Tsitsikostas Fransa'ya sırtlarını dayadıkları tatbikata atıfta bulunarak, "Hazırlanması, planlanması ve yürütülmesi birçok işbirliğini içeriyor. Silahlı Kuvvetler personeli birbirlerini tanıma, taktik düzeyde işbirliği yapma ve görüş alışverişinde bulunarak öğeleri uygulama fırsatı buldu. Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili mesaj göndermemize veya hazır olduğumuzu teyit etmemize gerek yok. Biz her zaman hazırız" diye konuştu.

Akdeniz Deniz Kuvvetleri Fransız komutan yardımcısı Tuğamiral Rou De Luz ise Yunanistan ve Fransa arasındaki stratejik ilişkiye atıfta bulunarak şunları ekledi: "Bugün, Yunan ve Fransız kuvvetlerinin ilk amfibi tatbikatında sağlam bir şey gördük. Çok yüksek bir birlikte çalışabilirlik örneği gördük, bu da tatbikatın konusuydu."

Kaynak: Yeni Şafak