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Spor San Marino’yu 4 golle geçen genç kramponlarımız grupta liderliğe kuruldu!
Spor

San Marino’yu 4 golle geçen genç kramponlarımız grupta liderliğe kuruldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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San Marino’yu 4 golle geçen genç kramponlarımız grupta liderliğe kuruldu!

UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ilk maçında sahaya çıkan Türkiye U17 Millî Takımımız, Trabzon'un Of ilçesinde ağırladığı San Marino karşısında adeta şov yaptı. Of İlçe Stadyumu'nu dolduran coşkulu taraftarın desteğini arkasına alan ay-yıldızlı gençlerimiz, sahadan 4-0’lık net ve ezici bir galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını gözler önüne serdi.

UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ilk maçında Türkiye U17 Millî Takımı, Of İlçe Stadyumu'nda ağırladığı San Marino'yu 4-0 mağlup etti.

Maça etkili başlayan milliler, 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu ve 28. dakikada Metehan Eksiner'in golleriyle ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Türkiye, 48 ve 89. dakikalarda Yiğit Kabaktaş'ın kaydettiği gollerle sahadan 4-0'lık bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’nun yanı sıra Trabzonspor Kulübü Akademi Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hüseyin Çimşir ve Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral ile çok sayıda sporsever izledi.

Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 3-2 mağlup etti. U17 Millî Takımı gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te yine Of İlçe Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacak.

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