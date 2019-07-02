San Francisco’lu isim Mursi’yi övdü, Tunuslu vekil duaya bile tahammül edemedi!

yeniakit.com.tr Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadeti sonrası, San Francisco’da İslam Cemiyeti’nden bir hoca şehit lideri methiye ile yâd ederken Tunus’ta bir kadın milletvekilinin ise dua edilmesine bile tahammül göstermemesi dikkat çekti.

San Francisco’lu hoca: “Mursi’yi şeytana çalışan Siyonist ajanlar öldürdü”

San Francisco’daki İslam Cemiyeti’nden Dr. Khalid Siddiqi, 21 Haziran’da Masjid Darussalam’da Cuma vaazında Mursi’nin şeytan için çalışan Siyonist ajanlar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Siddiqi!nin sözleri şu şekilde oldu:

“Muhammed Mursi, Mısır’ın demokratik şekilde seçilmiş tek cumhurbaşkanı Siyonist ajanlar tarafından öldürüldü ve ne yazık ki İslam ünyasında bugünlerde onlardan çok fazla var. Şeytan için çalışıyorlar ve şeytanın talebesi oluyorlar.”

“Sadece İslam hakikatini getirerek insanlığa yarım etmeye çalışan bir cumhurbaşkanının katledilmesiydi bu. İslam tüm dünyaya yayıldığı zaman sloganları sadece adalet, adalet ve adaletti. Bu fert yalnızca bunu yapmaya çalışıyordu ancak açıktır ki, kötülük güçleri, Cezayir’de de demokratik seçilmiş cumhurbaşkanının devam etmesine izin vermedikleri gibi Mursi’ye de izin vermediler.”

“Ve biz Müslümanlar kendimize birbirimizle iletişim kurmaya ve lazım olan ittihadı türünü tesis etmeye izin vermedikçe onlar izin vermemeye de devam edecekler.”

Tunuslu kadın milletvekili Mursi için Fatiha okunacağını duyunca öfkeden köpürdü

Öte yandan Tunus parlamentosunda milletvekili Noureddine Bhiri, Mursi’nin ruhuna Kur’an okunmasını isteyince diğer milletvekili Fatıma al-Massadi itiraz etti.

Fatıma adeta çığlık içinde ve öfkeli biçimde verdiği tepkisinde şu sözleri sarf etti:

“Burası bir Tunus parlamenter müessesesidir. Tunus vatandaşları onun için kanlarını verdi. Burası bir İhvan-ı Müslimin parlamentosuna dönsün ve böylece İhvan-ı Müslimin lideri onun içinde övülsün diye ölmediler. Bunun siyasileştirilmesini istemiyoruz. Şayet en-Nahda hareketi İhvan-ı Müslimin’e bağlanmışsa ben onun bu parlamentoda bir Müslüman Kardeşliği ve terörist hareketi olarak tanımlanması çağrısı yapıyorum! Biz Mursi’yi methetmemeliyiz!”

Müslüman kardeşliği ile terörist bir hareket içinde olmayı aynı cümlede kullanacak kadar gözü dönmüş Tunus’un laikçi kadın vekili, kontrolden çıkmasına rağmen maksadına erişip Muhammed Mursi’ye dua edilmesinin önüne geçemedi.

Meclis başkanının nihayetinde bir Müslüman’ın öldüğünü ve ölüm karşısında herkesin zayıf olup ölüme saygı duyduklarını söyleyerek ayağa kalkıp ellerini açarak Fatiha okuduğu görüldü. Bazı vekiller Fatiha okunurken meclisi terk etti. Birçok vekil ise ayağa kalkıp duaya iştirak etti.