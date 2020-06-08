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Spor

San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonun kalanında oynayamayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:24:13 -
San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonun kalanında oynayamayacak

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ omzundan ameliyat geçiren 34 yaşındaki Aldridge'in sezonun kalan kısmında oynayamayacağı duyuruldu.

Aldridge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan NBA'de bu sezon 18,9 sayı, 7,4 ribaunt, 2,4 asist ve 1,6 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

Salgın nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da Spurs'ün de aralarında bulunduğu 22 takımla yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

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