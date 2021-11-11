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Gündem Samuray kılıçlı vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Samuray kılıçlı vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürürken samuray kılıçlı Can Göktuğ Boz tarafından katledilen Başak Cengiz'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:29:00 -

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. (27) tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor.
Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.

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