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Gündem Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in ön otopsi raporu açıklandı
Gündem

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in ön otopsi raporu açıklandı

İstanbul-Ataşehir'de, Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile katlettiği Mimar Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı. Cengiz'in vücudunda farklı büyüklüklerde 10 adet kesi olduğu tespit edildi. Raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:12:00 -
Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in ön otopsi raporu açıklandı

Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından geçtiğimiz hafta Ataşehir'de sokak ortasında samuray kılıcıyla katledildi.

Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

Boz, ''tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme'' ve ''silahla tehdit'' suçlarından tutuklandı.

Öte yandan Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.

Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.

Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

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