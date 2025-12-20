Samsun’un yerel mirası tescille güçleniyor! Coğrafi işaretli ürün sayısı artıyor!

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentin sahip olduğu yerel değerlerin korunması, tescilli ürün sayısının artırılması ve ekonomik katma değerin güçlendirilmesine yönelik süreçler ele alındı. Toplantıda, Samsun’un coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve sürdürülebilirliği konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Valilikten yapılan değerlendirmede, Samsun’da coğrafi işaret sürecinin 2005 yılında Bafra Pidesi ile başladığı hatırlatılarak, 2025 yılı itibarıyla Samsun kaz tiridi, Samsun simidi, Bafra kaymaklı lokumu, Bafra nokulu, Bafra zembili, Çarşamba pidesi, Çarşamba keşkeği, Çarşamba kıvratması, Çarşamba sekiz köşe kasketi, yumurta topuk Çarşamba ayakkabısı, Terme pidesi, Salıpazarı kestane balı, Yakakent mantısı, Vezirköprü semaveri, Vezirköprü susuz bezi ve Vezirköprü Tahtaköprü kilimi ile birlikte tescilli ürün sayısının 17’ye ulaştığı belirtildi. Ayrıca 6 ürünün de coğrafi işaret başvuru sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Toplantıda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Meclis hazır bulundu.