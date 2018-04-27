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Samsun'u sığır kokusu kapladı

Brezilya’dan Samsun Limanı’na getirilen gelen sığır yüklü geminin kokusu, şehri etkisi altını aldı.

27 Nisan 2018 Cuma 15:58
Samsun'u sığır kokusu kapladı

Samsun’a gelen 7 bin 374 sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu.

SIĞIRLAR ANADOLU'YA DAĞILACAK

Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, pis kokudan rahatsız oldu. Samsun’a getirilen gemide bulunan 7 bin 374 baş besilik sığırdan 4 bin 180 tanesi Amasya’ya, 2 bin 214’ü Kırşehir’e, 400 tanesi Ankara’ya, 350 tanesi Adana’ya ve 230 tanesi de Nevşehir’e gönderilecek. Panama bandıralı geminin 1 gün içerisinde yüklerini boşaltıp, Samsun Limanı’nı terk edeceği belirtildi.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM İSTİYOR

Pis kokunun etkisinde kalan Samsunlu vatandaşlar ise sabah kalktıklarından itibaren pis kokuya maruz kaldıklarını, yetkililerin bir an önce bu soruna çare bulmaları gerektiğini söylediler.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:58
  1. Nevşehir
  2. Kırşehir
  3. Ankara
  4. Amasya
  5. Adana
  6. Samsun
  7. Brezilya
  8. samsun limanı

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