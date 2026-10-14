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Spor Samsunspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu
Spor

Samsunspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu

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Samsunspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu

Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bjelica, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

Nenad Bjelica, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'u çalıştırmıştı. 18 Nisan 2023’te göreve başlayan Hırvat teknik adamın 6 ay sonra 11 Ekim 2023’te görevine son verilmişti.

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