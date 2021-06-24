  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye’ye ‘demokrasi’ dersi vermeye kalkışan ABD’de ilginç gelişme: Trump’ın avukatının lisansı askıya alındı
AB göç konusunda ilgili ülkelerle işbirliğini yoğunlaştıracak
Teröristlerin saldırısında bir kadın hayatını kaybetti!
Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya geldi
Spor Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi
Spor

Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

Ertuğrul Sağlam'la yollarını ayıran TFF 1'inci Lig takımlarından Yılport Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 20:42:00 -
Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan tecrübeli teknik adamla 1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Daha önce 17 takım çalıştıran Mehmet Altıparmak, 2007 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Kartal, Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor, Altay, Yeni Malatya, Kartal, Alanyaspor, Denizlispor, Manisaspor, Gümüşhanespor, Elazığspor, B.B. Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği takımlarını çalıştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay