  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:40:20 -
Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde tüm futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumun iyi olduğu, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Samsunspor'da geçen hafta da bir futbolcuda Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması
Gündem

Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'ları Türkiye'den daha iyi kullanan bir ülke yok d..
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı