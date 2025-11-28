Samsunspor zirvedeki yerini korudu! İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen temsilcimiz Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi’nde 4. hafta mücadelesi, oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan Samsunspor, izlanda’da Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Kırmızı beyazlılar 10 puan ve averajla zirvede yer aldı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Shamrock Rovers'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Puanını 9 yapan Shakhtar Donetsk, 4. sıraya yerleşti.
Sigma Olomouc, ligde 3'te 3 yapan ve zirve mücadelesi veren Celje'yi 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Breidablik (İzlanda) - Samsunspor: 2-2
Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan): 1-1
Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-1
Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0
Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0
Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya): 0-1
Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere): 2-1
Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2
AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda): 2-0
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç): 2-1
Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre): 2-0
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0
Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1
Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya): 2-1
Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-1