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Spor Samsunspor, yıllar sonra Süper Lig'de
Spor

Samsunspor, yıllar sonra Süper Lig'de

Yeniakit Publisher
2023-04-12 22:52:00 -
Samsunspor, yıllar sonra Süper Lig'de

1. Lig lideri Samsunspor, Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

TFF 1. Lig'de lider Samsunspor, ikinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması ile Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İkinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması neticesinde lider Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

11 yıl sonra

Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Karadeniz ekibi, dün oynadığı maçta sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmiş ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarmıştı. Bugün evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Eyüpspor'un mücadeleden 2-0'lık sonuçla mağlup ayrılması ile Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.

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