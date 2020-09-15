  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:23:35 -
Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Portekizli forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes'i (Tomane) transfer etti.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Portekizli oyuncunun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kızılyıldız forması ile bu yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 karşılaşmaya çıkan oynayan Tomane, bir gol kaydetti.

Golcü oyuncu bu sezon ligde de 4 maçta 1 gol attı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde
Medya

Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde

İtalya’da ahlaksız Can Yaman’ın takipçileri saçmalığa yenisini ekledi. Can Yaman dondurması İtalya’da satışa sunuldu.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı