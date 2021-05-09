Samsunspor maç sonucu ne oldu? Samsunspor Süper Lig’e çıktı mı?
TFF 1.Lig'de normal sezon 34.hafta maçlarıyla tamamlandı. Zirve yarışında yer alan Samsunspor'un aldığı sonuç merak edilmeye başlandı. Adanaspor Samsunspor maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig’de zirve yarışı veren Samsunspor sezonun son hafta maçında Adanaspor deplasmanına konuk oldu. Samsunspor mücadeleyi Savićević'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Ancak Samsunspor adını Süper Lig'e yazdıramadı. Samsunspor play-off mücadelesi verecek. Play-off maçlarında Samsunspor, İstanbulspor, Altınordu ve Ankara Keçiörengücü mücadele edecek.