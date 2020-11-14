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Spor Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:19:23 -
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi ve oğlu Jasper'da 10 Kasım'da öksürük şikayeti başladığını belirtti.

Daha sonra yüksek ateş ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurduklarını aktaran Yıldırım, yapılan Kovid-19 testinin kendisi ve oğlunda pozitif çıktığını kaydetti.

Yıldırım, kendisi ve oğlunun evde izolasyona alınarak tedavi sürecinin başladığı anlatarak, "Hemen ilaç tedavimiz başladı. Şu anda ikimiz de gayet iyiyiz, kendimizi iyi hissediyoruz. Evlerimizde kendimizi karantinaya aldık ve istirahat ediyoruz. Bu süreçte ilgi gösteren, bizleri merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



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