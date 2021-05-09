Samsunspor’un maçı ne zaman? TFF 1. Lig’de normal sezon sona erdi. Adana Demirspor ile Giresunspor isimlerini Süper Lig’e yazdırdı. Peki, Samsunspor Altınordu maçı ne zaman oynanacak?

Samsunspor Altınordu maçı ne zaman? TFF Play Off maçları tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı. Buna göre; play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti. Play-off yarı final maç programı ayrıca ilan edilecek” denildi.

Samsunspor-Altınordu

İstanbulspor-Altay

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma

Final: 25 Mayıs Salı