Samsunspor Altınordu maçı ne zaman? TFF Play Off maçları tarihi
Samsunspor’un maçı ne zaman? TFF 1. Lig’de zirve yarışı içinde olan Samsunspor adını play-offlara yazdırdı. Peki, Samsunspor Altınordu maçı ne zaman? Play Off maçları hangi gün?
Samsunspor’un maçı ne zaman? TFF 1. Lig’de normal sezon sona erdi. Adana Demirspor ile Giresunspor isimlerini Süper Lig’e yazdırdı. Peki, Samsunspor Altınordu maçı ne zaman oynanacak?
Samsunspor Altınordu maçı ne zaman? TFF Play Off maçları tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı. Buna göre; play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti. Play-off yarı final maç programı ayrıca ilan edilecek” denildi.
Samsunspor-Altınordu
İstanbulspor-Altay
Play-off müsabaka tarihleri şöyle;
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı