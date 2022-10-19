  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samsunspor 3 golle turladı
Spor

Samsunspor 3 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 1. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor, sahasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynayan Muş 1984 Muşspor'u ​​​​​​​3-0 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 19:58:00 -
Samsunspor 3 golle turladı

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Muş 1984 Muşspor'u ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Yılport Samsunspor'a galibiyet gollerini Ahmet Sagat kaydetti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Celil Yüksel (Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 40 Laura), Ahmet Sağat, Novikovas (Dk. 60 Şener Kaya), Muhammet Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Soner Gönül (Dk. 84 Enes Albak), Polat Yaldır (Dk. 46 Osman Çelik)

Muş 1984 Muşspor: Zeki Ayvaz, Ömer Karancı, Yunus Karadağ (Dk. 68 Raif Gündoğdu), Ömer Faruk Acı (Dk. 77 Eray Güneş), Emircan Birinci (Dk. 77 Ahmet Arda Çakmak), Furkan Yıldırım, Doğukan Bulut (Dk. 46 Abdulkadir Kuzey), Erkam Kömür, Berkant Taşkıran, Bayram Enes An (Dk. 82 Dede Çelik), Efe Mustafa Çetin

Goller: Dk. 20, Dk. 78 ve Dk. 80 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 76 Bayram Enes An (Muş 1984 Muşspor)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23