Samsunspor 3 golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 1. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor, sahasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynayan Muş 1984 Muşspor'u 3-0 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.
Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Muş 1984 Muşspor'u ağırladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
Yılport Samsunspor'a galibiyet gollerini Ahmet Sagat kaydetti.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş
Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Celil Yüksel (Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 40 Laura), Ahmet Sağat, Novikovas (Dk. 60 Şener Kaya), Muhammet Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Soner Gönül (Dk. 84 Enes Albak), Polat Yaldır (Dk. 46 Osman Çelik)
Muş 1984 Muşspor: Zeki Ayvaz, Ömer Karancı, Yunus Karadağ (Dk. 68 Raif Gündoğdu), Ömer Faruk Acı (Dk. 77 Eray Güneş), Emircan Birinci (Dk. 77 Ahmet Arda Çakmak), Furkan Yıldırım, Doğukan Bulut (Dk. 46 Abdulkadir Kuzey), Erkam Kömür, Berkant Taşkıran, Bayram Enes An (Dk. 82 Dede Çelik), Efe Mustafa Çetin
Goller: Dk. 20, Dk. 78 ve Dk. 80 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 76 Bayram Enes An (Muş 1984 Muşspor)