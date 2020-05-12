Samsung’un yeni dijital dergi uygulaması SMAG yayında

İSTANBUL (AA) - Samsung, dergi okuma kültürünü günün dinamikleriyle harmanlayarak yepyeni bir dergi okuma anlayışı kapsamında, SMAG dergi uygulaması ile birçok yerli ve yabancı seçkin dergiyi cep telefonuna getiriyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, ilgi alanlarına ve moda göre önerilerde bulunan ve hayatın her alanından keyifli içerikler sunan SMAG, dergi okuma deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyarak dijital yayıncılıkta yeni bir çığır açıyor.

Samsung, #evdeberaberiz çağrısında bulunarak SMAG’i tam 90 gün boyunca ücretsiz erişime açtı. Ayrıca ücretsiz kullanım sona erdiğinde herhangi bir taahhüt vermeden aylık 19,90 TL karşılığında üyelik devam edebiliyor.



Samsung’un SMAG dergi uygulaması ile National Geographic, Fortune, Marie Claire, Popular Science, Atlas, Burda, AutoShow gibi birçok yerli ve yabancı dergilerin birbirinden çarpıcı ve keyifli içerikleri cebe geliyor. Dünya çapında yerli ve yabancı birçok dergiyi bünyesinde barındıran SMAG, dijital dünyanın sağladığı kolaylıkları da en iyi şekilde yansıtıyor ve kullanıcılarına keyifli bir dijital okuma deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Dergi okuma deneyimini çağın yenilikleriyle birleştirerek kişiselleştirilmiş bir hizmet sunan SMAG, moda ve ilgi alanlarına uygun dergilere kolayca ulaşarak, ana sayfayı bu doğrultuda kişiselleştirilmeye olanaklı hale getiriyor.

SMAG arşivinden beğenilen yayınlar cihaza indirilebilir özellikte ve internet erişimine ihtiyaç duymadan dilenilen yerde okumaya devam etmek mümkün. Dergilerden beğenilen bölümleri kırpma aracıyla keserek arşivlemek ve aynı zamanda tek adımda diğer kullanıcılarla da paylaşama olanağı bulunuyor. Manşetler ve hikayeler ile birbirinden farklı kategorilerde ilgi çekici konuları keşfederken editörlerin özenle hazırladığı içeriklere de ulaşıyor.

SMAG uygulaması Galaxy Store veya Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.