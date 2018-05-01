Samsung'un merakla beklenen modeli Galaxy A6 ve Galaxy A6+ fiyatları belli oldu

Teknoloji alanında adından sıkça bahsettiren Samsung şirketi, bu yıl çıkartacağı orta segment yeni akıllı telefonları ile gündeme geldi. Adından sadece üst seviye cihazlarla bahsettirmeyen marka, bu sefer orta segmente hitap eden yeni Galaxy A6 ve Galaxy A6+ ile tüketicileri heyecanlandırdı.

Fazlasıyla şık hatlara sahip olan iki model, temelde Galaxy S9'un tasarım çizgisiyle geliyor. Görünüş itibarı ile tam olarak aynı sayılmasalar da; bu yeni iki model, kullanıcıya orta segmentte üst seviye tasarıma sahip bir akıllı cep telefonu deneyimi sunuyor.

Edinilen bilgilere göre bu yeni cihazlar, nisbeten uygun fiyatlar ile satışa çıkacak. Galaxy A6 için uygun görülen fiyatın 300 ile 340 dolar arasında olması beklenirken, bir nebze daha üstün özelliklere sahip olan Galaxy A6+ için beklenen fiyat 360 ile 400 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ülkemize geliş fiyatı hakkında henüz net bir bilgi veremiyoruz.

Bu yeni iki cihaz için de, "şık görünümlü" tâbirini gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Cihazların ön tarafına göz attığımızda, bir Galaxy S9 izlenimini oluşturuyorlar. Zîrâ bu sebeple cihazlar, üst seviye bir cep telefonu kullanıyormuş hissiyatına kapılmanızı sağlıyor.

İŞTE, BU YENİ İKİ TELEFON HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Parmak izi sensörünü de bünyesinde barındıran modeller; bu özelliği, arka kameranın tam altında bizlere sunuyor. İnfinity Display ekran teknolojisi ile gelen modeller, ince denilebilecek çerçevelere sahip. Bu sebeple görsellik, bir adım daha öteye taşınıyor. Ekran boyutu ve çözünürlüğü olarak; Galaxy A6 modeli için 5.6" boyutunda 1480x720 piksellik bir ekran uygun görülürken, Galaxy A6+ için 6" boyutunda 2220x1080 piksellik bir AMOLED ekran seçilmiş.

Donanım konusuna geldiğimizde ise, modeller arasında bazı farklılıklar doğuyor. İşlemci noktasında A6 modeli, gücünü şirketin kendi üretimi olan Exynos 7870 işlemciden alıyor. A6+ modelinde ise, Snapdragon 625 işlemci karşımıza çıkıyor.

RAM tarafında Galaxy A6 için uygun görülen miktar 3 GB(Bölgeden bölgeye farklılık göstererek 4GB olabilir) iken, A6+ modeli için seçilen miktar yine 3GB veya 4GB olarak karşımıza çıkıyor. Bizim tahminimize göre ise, Türkiye'de satılan A6 modellerinde RAM miktarı 3GB, A6+ modellerinde ise RAM miktarı 4GB olacaktır.

Depolama konusunda ise A6 için belirlenen rakam 32 GB iken, ağabeyi A6+ için 32GB ve 64GB olmak üzere iki seçenek bulunuyor.

Kamera tarafında; Galaxy A6 modelinin arkasında 16 megapiksel F1.7 kamera yer alırken, ön tarafında da yine 16 megapiksellik F1.9 değerine sahip bir kamera yer alıyor. A6+ modeline geçtiğimizde ise arka tarafta 16 megapiksel F1.7 ve 5 megapiksel F1.9 değerlerine sahip iki adet kamera bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda ise bizleri 24 megapiksellik F1.9 özçekim kamerası selamlıyor.

Her iki telefonun da, kutudan Android 8.1 işletim sistemi sürümü çıkması beklenmekte.