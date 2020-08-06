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Teknoloji

Samsung'un Amiral gemisi telefonları 3 kapsamlı güncelleme alacak

Samsung dün yaptığı Unpacked etkinliği ile yeni bir haberi kullanıcı ile paylaştı. Samsung'un açıklamasına göre Amiral gemisi telefonlarına 3 büyük kapsamlı güncelleme yapacak. Samsung Amiral gemisi telefonlar hangisidir?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:51:00 -
Samsung'un Amiral gemisi telefonları 3 kapsamlı güncelleme alacak

Samsung, Unpacked etkinliği kapsamında mevcut müşterilerinin yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, Samsung'un amiral gemisi telefonlarının iki değil, üç büyük Android güncellemesi alacağı ifade edildi. Üstelik bu güncellemeye, Galaxy S10 serisi de dahil edildi. Akıllı telefonların en büyük problemlerinden bir tanesi, geliştirici şirketlerin sunduğu destek. Hatta bu konuda, iOS ile Android kullanıcıları arasında ciddi bir çekişme de mevcut. Çünkü Apple, iOS ekosistemindeki cihazlara çok daha uzun süre majör güncellemeler sunarken Android ekosisteminde bu durum pek de böyle olmuyor. Samsung tarafından yapılan son açıklamalar, bazı kullanıcıların en azından bir kapsamlı Android güncellemesi daha alacağını gösteriyor. Samsung'dan alınan bilgiye göre güncelleme Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy Z serisi amiral gemisi telefonlarda geçerli olacak.

 

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