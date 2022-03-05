Samsung'dan Rusya hamlesi!

Halihazırda devam eden Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulayan Meta, Apple, Twitter, Netflix ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri arasına, son olarak Samsung da katıldı. Şirket, Rusya'daki ürün gönderimlerini durdurduğunu açıkladı. Bölgedeki karmaşık durumu yakından takip ettiklerine işaret eden Samsung, Ukrayna'daki insani yardım çabalarına 1 milyon dolar değerinde tüketici elektroniği de dahil toplam 6 milyon dolar bağışladığını belirtti.

Aksam.com.tr'nin Engadget'tan aktardığı habere göre; ürün gönderimlerinin askıya alınmasına yönelik karar, tüm Samsung ürünlerini kapsıyor. Bu ürünler arasında, daha yüksek satış oranlarına sahip olan akıllı telefonlar ve çipler de yer alıyor. Apple'ın da kısa bir süre önce, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un çağrısına bir yanıt olarak Rusya'daki ürün satışlarını durdurduğu biliniyor. Şirketin ayrıca; Rusya'da Apple Pay'e erişimi engellediği, devlet destekli Rus medya kuruluşlarının uygulamalarını AppStore'dan kaldırdığı ve Ukrayna vatandaşlarını tehlikeye atmamak için Apple Haritalar'daki Ukrayna'ya ilişkin trafik verilerini devre dışı bıraktığı ifade ediliyor.

Benzer şekilde, Microsoft'un da Rusya'da tüm yeni ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığı dile getiriliyor.

Rusya'da en çok satan marka

Öte yandan; Counterpoint Research verileri, Samsung'un Rusya'da en çok satış yapan akıllı telefon markası olduğunu ve yüzde 30'luk bir pazar payını elinde tuttuğunu göstermişti. Apple ise Rusya pazarında yüzde 13'lük bir pazar payına sahipti. Samsung ayrıca, Rusya'da bir televizyon fabrikası da bulunduruyordu. Fabrikada üretimin durdurulup durdurulmadığına ilişkin ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Bununla birlikte; Ukrayna Başbakan Yardımcısı Fedorov, kısa bir süre önce Samsung yetkilisi Jong Hee Han'a da Apple CEO'su Tim Cook'a gönderdiği mektuba benzer bir mektup göndererek çağrıda bulunmuştu. Mektupta Samsung; ürün satışlarını durdurmasının yanı sıra, Rusya'da Samsung Pay, Samsung Galaxy Store ve Samsung Shop'a erişimi engellemeye de davet edilmişti.